Synoptyk IMGW: od poniedziałku wracają wysokie temperatury

W poniedziałek od zachodu do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze i na Dolnym Śląsku termometry wskażą już do 28 stopni Celsjusza - powiedziała PAP Ilona Bazyluk, synoptyk IMGW-PIB. We wtorek na zachodzie kraju możliwe są już temperatury powyżej 30 stopni.

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek pogodę nad Polską będzie kształtował rozległy wyż, za sprawą którego od zachodu zaczynają napływać masy ciepłego powietrza.

"Zachmurzenie w większości kraju będzie umiarkowane, na północy lokalnie duże z przelotnym i słabym deszczem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie 19 stopni Celsjusza nad morzem i na Suwalszczyźnie, 22 na wschodzie, 24 stopnie w centrum i do 28 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni" - powiedziała Ilona Bazyluk.

Noc z poniedziałku na wtorek będzie pogodna, tylko na północy i na wschodzie lokalnie może pojawić się więcej chmur. Na północnym wschodzie możliwe są wręcz śladowe opady deszczu. Na pozostałym obszarze bez opadów. Temperatura minimalna w nocy wyniesie 11 stopni na terenach podgórskich, 13-14 na wschodzie, w centrum 15, do 17 na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, lokalnie zmienny, tylko nad morzem umiarkowany.