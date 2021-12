Synoptyk IMGW: od zachodu nadchodzi wyraźne ocieplenie

W niedzielę od północnego zachodu zacznie do Polski wkraczać ciepły front atmosferyczny, który w przyszłym tygodniu przyniesie wyraźne ocieplenie z temperaturami dochodzącymi do 6 stopni Celsjusza - powiedział PAP Marek Pruchniewicz z IMGW-PIB.

Według prognozy pogody przygotowanej przez Marka Pruchniewicza, synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę rano miejscami należy spodziewać się mgieł ograniczających widoczność do 100-200 metrów.

"W dzień na południowym wschodzie, znajdującym się pod wpływem niżu znad Rumunii, nadal będzie padał śnieg, okresowo o natężeniu umiarkowanym. W pasie środkowej Polski: od Suwałk przez Kujawy, Wielkopolskę po Dolny Śląsk spodziewamy się większych rozpogodzeń. Od północnego zachodu, w drugiej połowie dnia, zacznie w głab kraju przesuwać się strefa ciepłego frontu atmosferycznego z opadami śniegu przechodzącego w śnieg z deszczem i deszcz. Na północ od Gorzowa możliwe są opady marznące. Temperatura maksymalna wyniesie od minus dwóch do plus jednego stopnia Cesjusza" - powiedział Pruchniewicz.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w strefie ciepłego frontu atmosferycznego z opadami znajdzie się cała zachodnia Polska.

"Na czole tej strefy, czyli: od Koszalina przez wschodnią Wielkopolskę po województwo opolskie spodziewamy się opadów śniegu przechodzące w śnieg z deszczem, a na krańcach wschodnich słabe opady śniegu. W nocy temperatura spadnie od minus czterech stopni na wschodzie do plus 1-2 stopni na krańcach zachodnich. W strefie ciepłego frontu możliwe będą mgły ograniczające widoczność miejscami do 100 metrów. Od poniedziałku będzie już zdecydowanie cieplej, bo w ciągu dnia termometry mogą wskazać do 6 stopni Celjusza" - zapowiada Pruchniewicz.