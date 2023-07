Synoptyk IMGW: od zachodu wzrośnie zachmurzenie i pojawią się ciągłe opady deszczu

W czwartek z każdą godziną od zachodu wzrastać będzie zachmurzenie do dużego i tam, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, wystąpią już ciągłe opady deszczu. Będzie umiarkowanie ciepło, do ok. 23 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i ziemi lubuskiej.

W czwartek przelotne opady deszczu przy dużym zachmurzeniu są jeszcze na wschodzie kraju. Podczas gdy tam z każdą godziną deszczu będzie coraz mniej, to od zachodu zacznie go przybywać.

"Zachmurzenie umiarkowane pod koniec dnia od zachodu zacznie wzrastać do dużego i na zachodzie wystąpią już ciągłe opady deszczu. Niewykluczone, że lokalnie także mogą pojawić się burze, ale z niewysoką sumą opadów, do 10 mm. Opady deszczu będą występować także na Wybrzeżu" - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Będzie umiarkowanie ciepło. "Na południowym wschodzie temperatura maksymalna wyniesie ok. 18 stopni Celsjusza, w centrum ok. 22 stopni, a najcieplej będzie miejscami na południowym zachodzie i na Ziemi Lubuskiej. Tam ok. 23 stopnie Celsjusza" - przekazała synoptyk IMGW.

Wiatr wieje z kierunków zachodnich, jest słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz w porywy mogą sięgnąć do 60 km/h.

W nocy z czwartku na piątek na wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane. Na krańcach wschodnich nie powinno w ogóle padać, a jeśli już, to deszczu będzie niewiele.

"Natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, i tam spodziewane są ciągłe opady deszczu, którego może spaść ok. 10 mm, do 15 mm na zachodzie Polski" - wskazała synoptyk IMGW.

Podkreśliła, że na północnym wschodzie temperatura minimalna może nie osiągnąć 10 stopni Celsjusza, bo na Suwalszczyźnie i Podlasiu ma być zaledwie ok. 9 stopni. W rejonach podgórskich Karpat prognozowane są podobne wartości, a temperatura może tam spaść nawet do ok. 7 stopni Celsjusza.

Na pozostałym obszarze kraju noc będzie już cieplejsza. Termometry wskażą od 11 stopni do 15-16 stopni Celsjusza na ziemi opolskiej.

Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty.