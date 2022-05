Synoptyk IMGW: piątek deszczowy i wietrzny

W piątek do końca dnia w całej Polsce możliwe są deszcze. Jak powiedział PAP Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW-PIB, na północy kraju wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać do 95 km/h.

Jak przekazał Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek na terenie całego kraju możliwe są opady deszczu.

"Największe opady prognozowane są we wschodniej i centralnej Polsce, gdzie miejscami może spaść do 15 litrów na metr kwadratowy. Na północy i na południowym wschodzie miejscami możliwe są burze i opady przelotne. W pasie obejmującym m.in. województwa: lubuskie, opolskie, śląskie, łódzkie, po lubelskie opady o charakterze ciągłym. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Pomorzu, Warmii i Mazurach zapowiadane są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na tereny nadmorskie wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym i porywistym wiatrem, który może osiągać do 95 km/h. Wiatr o sile do 80 km/h jest spodziewany także na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, części Ziemi Łódzkiej, północnej części Mazowsza i na Podlasiu. Na południu wiatr w porywach może osiągać do 65 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 17 w centrum, do 21-22 stopni na południowym wschodzie" - powiedział Michał Ogrodnik.

W nocy przelotne opady deszczu i burze możliwe są w północno-zachodniej części Polski. W strefie brzegowej Bałtyku przez całą noc mogą pojawiać się pojedyncze wyładowania. Na północy, w czasie burz, lokalnie może spaść do 15 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju zapowiadane są przelotne opady deszczu. Im dalej na południe, tym więcej rozpogodzeń. Temperatura minimalna wyniesie 5 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach górskich, około 7 stopni w centrum, 8 na południu i 9 stopni nad samym morzem. W rejonach nadmorskich wiatr może w porywach dochodzić do 70 km/h. Na pozostałym obszarze tylko wieczorem silniejszy, w nocy osłabnie i będzie umiarkowany, w porywach do 55 km/h.