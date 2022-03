Synoptyk IMGW: piątek jeszcze pogodny; w nocy początek zmiany

Do zachodu słońca piątek będzie słoneczny w całym kraju. Jak powiedział Michał Ogrodnik, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, w nocy na północy kraju pojawią się już pierwsze chmury zwiastujące nadchodzącą zmianę pogody.

Według prognozy pogody przygotowanej przez Michała Ogrodnika z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego, piątek będzie ostatnim pogodnym dniem przed nadchodzącą od północy zmianą pogody.

"Do końca dnia słonecznie będzie jeszcze w całym kraju. Po południu więcej chmur pojawi się na północy Polski nie spodziewamy się opadów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 9 stopni nad samym morzem, 12 na północy, 15 stopni w centrum, do 16-17 stopni Celsjusza lokalnie na południu. Wiatr będzie na ogół słaby, jedynie nad morzem i w północnej części kraju może nieco przyspieszyć i stać się porywisty, osiągając do 55 km/h" - powiedział Michał Ogrodnik.

W nocy na południu kraju od Dolnego Śląska po Podkarpacie będzie bezchmurne niebo i tam temperatura minimalna wyniesie od zera do 3 stopni. W kotlinach górskich spadki temperatur mogą dochodzić do minus 3 stopni. W pasie od Ziemi Lubuskiej przez Ziemię Łódzką po Mazowsze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a termometry w najchłodniejszym momencie nocy wskażą od 3 do 5 stopni. Na północy kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu i temperaturą od 5 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr na południu Polski słaby, na północnej połowie kraju umiarkowany, nad samym morzem dość silny i porywisty, dochodzący do 65 km/h.