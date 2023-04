Synoptyk IMGW: piątek najchłodniejszy na Suwalszczyźnie; tam też noc z przymrozkami

Piątek najzimniej zapowiada się na Suwalszczyźnie. Tam, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, temperatura wzrośnie zaledwie do 9 stopni Celsjusza. W nocy Suwalszczyzna także będzie najchłodniejszym rejonem Polski z przygruntowymi przymrozkami do minus 5 stopni.

W piątek będzie przybywać chmur. Na południowym zachodzie, jak poinformowała PAP Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, po południu zacznie padać deszcz. Słabe, przelotne opady, niewykluczone też krupy śnieżnej, spodziewane są w ciągu dnia na Mazurach i Suwalszczyźnie.

Najchłodniejszy dzień zapowiada się na Suwalszczyźnie. Tam, jak podała synoptyk IMGW, temperatura wzrośnie zaledwie do 9 stopni Celsjusza. 9-10 stopni lokalnie będzie nad morzem, 14 stopni w centrum kraju, a najcieplej powinno być na Śląsku. Tam maksymalnie 17 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z kierunków południowych.

W nocy z piątku na sobotę na północnym wschodzie jeszcze będzie pogodnie, bez opadów, ale za to chłodno, bo ok. minus 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i tam przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. "Na Podlasiu na Mazurach też może być ok. 1 stopnia, a przy gruncie minus 2 stopni Celsjusza" - zaznaczyła Tomczuk.

W pozostałej części kraju można spodziewać się więcej chmur i opadów deszczu. Ta strefa opadów, będzie przemieszczała się od południowego zachodu, od Dolnego Śląska w głąb kraju. Deszcz dotrze do centrum, ogarnie też południe, częściowo północ.

Na Pomorzu temperatura minimalna wyniesie 3 stopnie Celsjusza, w centrum 7 stopni, a na Śląsku i ziemi lubuskiej 9 stopni Celsjusza.

W kolejne dni zapowiada się "pogoda w kratkę".