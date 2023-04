Synoptyk IMGW: piątek pochmurny i deszczowy, najcieplejszy na Suwalszczyźnie i Podlasiu

Piątek zapowiada się pochmurnie i z opadami deszczu już w całym kraju. Najcieplejszym regionem - jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska - nadal będzie Suwalszczyzna i Podlasie. W nocy na terenach podgórskich, głównie w Sudetach, mogą pojawić się marznące opady deszczu lub mżawki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Pochmurnie i z opadami deszczu już na obszarze całego kraju ma być w piątek. "W rejonach podgórskich może spaść deszcz ze śniegiem, w samych górach śnieg, z tym, że przyrost pokrywy śnieżnej, zarówno w Tatrach jak i Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim, wyniesie już tylko ok. 5 cm" - powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat, ok. 6 stopni w centrum kraju i na Wybrzeżu, do 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Tam będzie najcieplej.

Wiatr powieje z kierunków północnych i wschodnich. Będzie słaby, lokalnie umiarkowany.

W nocy z piątku na sobotę zapowiada się kontynuacja pochmurnej pogody. "Miejscami padać będzie deszcz, w rejonach podgórskich, szczególnie Sudetów, mogą też pojawić się przejściowo opady marznącego deszczu lub mżawki powodującej gołoledź" - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Ponadto miejscami na południowym wschodzie może występować mgła ograniczająca widzialność do 200 m.

W rejonach podgórskich, głównie Karpat, temperatura spadnie jeszcze poniżej zera, do ok. minus 2 stopni Celsjusza i tam będzie padał deszcz ze śniegiem. W samych górach przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 2 cm.

Nieco cieplej, ok. zero stopni, powinno być w Kotlinie Jeleniogórskiej, ok. 2 stopni Celsjusza w centrum kraju. "Najcieplej nadal na Suwalszczyźnie. Tam 6 stopni na plusie. Tyle wskażą także termometry na Nizinie Szczecińskiej" - przekazała Dąbrowska.

Wiatr będzie słaby, na Wybrzeżu umiarkowany, powieje z kierunków północnych i wschodnich.