Synoptyk IMGW: piątek pochmurny i z opadami

W piątek nad całym krajem będzie pochmurno. Na więcej przejaśnień mogą liczyć tylko mieszkańcy Pomorza - powiedziała PAP Ilona Bazyluk, synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Jak przekazała PAP Ilona Bazyluk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek pogoda nie będzie zachęcała do aktywności na świeżym powietrzu.

"Zachmurzenie w całym kraju będzie duże. Więcej przejaśnień można się spodziewać na Pomorzu i samym morzem. Na wschodzie i na południu możliwe opady śniegu, na zachodzie deszczu ze śniegiem i deszczu, które w powiecie kłodzkim mogą mieć charakter marznący. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i południu, około 1 w centrum, do 2 stopni na zachodzie i 4 nad samym morzem. Wiatr na ogół słaby, tylko nad morzem porywisty, osiągający do 55 km/h" - powiedziała Bazyluk.

W nocy więcej rozpogodzeń i bez opadów tylko na Pomorzu. Na pozostałym obszarze opady śniegu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 5 na północy, minus 2 w centrum, do około zera nad morzem. W terenach podgórskich możliwe są lokalne spadki do około minus 8 stopni. W pasie od Dolnego Śląska do Warmii i Mazur możliwe są opady marznące powodujące gołoledź. Wiatr będzie słaby, tylko w górach porywisty, północno-wschodni.