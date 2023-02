Synoptyk IMGW: piątek pochmurny, z opadami

W piątek na terenie całej Polski będzie pochmurno, a od północy na południe będzie przesuwać się strefa opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu - powiedział PAP Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Jak przekazał Michał Folwarski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek po południu będzie pochmurno, a do późnych godzin wieczornych nadciągająca od północy strefa opadów może objąć już cały kraj.

"Do końca dnia najwięcej słońca będzie na południu, gdzie słabe opady śniegu dotrą dopiero pod wieczór. Na pozostałym obszarze kraju, im dalej na północ, tym więcej chmur z lokalnymi tylko przejaśnieniami oraz słabymi opadami śniegu przechodzącego w deszcz ze śniegiem, a na północnym zachodzie samego deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus jednego na południowym wschodzie, w centrum około 1-2 stopni na plusie, do 5 stopni Celsjusza na Wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat termometry wskażą maksymalnie od minus 4 do minus 2 stopni. Wiatr będzie się stopniowo wzmagał do umiarkowanego i porywistego. Jedynie na południu nadal będzie słaby" - powiedział Folwarski.

Noc zapowiada się na wietrzną i z opadami. Zachmurzenie będzie duże, tylko na południu w początkowej części nocy możliwe są większe przejaśnienia. Prognozowane są opady śniegu, przechodzącego w deszcz ze śniegiem, a na północnym zachodzie samego deszczu. Przejściowo nie są wykluczone słabe opady marznącego deszczu i mżawki. Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 do minus 1 na wschodzie i południowej część kraju. W rejonie Podhala możliwe są lokalne spadki do minus 15 stopni. Najcieplej będzie na Wybrzeżu, gdzie prognozowane jest do 3 stopni na plusie. W całym kraju będzie wiał porywisty wiatr, który na północy może osiągać prędkość do 60, a nad samym morzem do 90 km/h.