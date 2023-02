Synoptyk IMGW: piątek pochmurny z różnymi opadami, w nocy w górach przybędzie śniegu

Piątek będzie pochmurnym dniem. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Ilona Bazyluk, okresami większych przejaśnień można się spodziewać tylko na zachodzie kraju. Przelotnie popada głównie deszcz, ale na północy możliwy jest deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. W nocy przybędzie go o kolejne 10 cm.

W piątek przelotnie popada głównie deszcz. "Na północy nadal możliwy deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Tam spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm" - wskazała Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dodała, że w piątek będzie jeszcze dość ciepło, bo na zachodzie kraju temperatura wzrośnie do 9 stopni Celsjusza, w centrum do ok. 7 stopni, a na Pomorzu do 2 stopni Celsjusza.

Wiatr w całym kraju będzie porywisty. W górach te porywy sięgną do 90 km/h. Powieje z kierunków zachodnich.

"W nocy z piątku na sobotę możliwe jest oblodzenie, zwłaszcza na północy kraju, bo tam będzie najchłodniej, od około minus 2 stopni Celsjusza" - zaznaczyła synoptyk IMGW. Podała, że w centrum temperatura minimalna będzie na poziomie ok. 1-2 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie termometry wskażą ok. 4 stopnie Celsjusza.

W dalszym ciągu będzie pochmurnie. Opady, głównie śniegu i deszczu ze śniegiem, spodziewane są niemal w całym kraju. Tylko na południowym wschodzie popada jeszcze deszcz.

"W górach te opady śniegu będą intensywne. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść ok. 10 cm, głównie w Sudetach i Karpatach" - powiedziała Bazyluk.

Wiatr nad morzem, na wschodzie, miejscami na południu będzie porywisty. Nad morzem te porywy sięgną do ok. 60 km/h, w górach do 90 km/h. Powieje z południowego zachodu.