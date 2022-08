Synoptyk IMGW: piątek pogodny i ciepły, na wschodzie i południu lokalne burze

Piątek będzie pogodnym letnim dniem z najładniejszą pogodą. Tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwe są lokalne burze – poinformował dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

W ciągu dnia bezchmurne niebo do końca dnia będzie na zachodzie i na północny kraju. W centrum, na południu i na południowym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na południu, 25 na wschodzie, 28 na północy do 30 st. C na zachodzie.

"Lokalnie na Pojezierzu Pomorskim termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet 31 st. C. Nieco chłodniej będzie nad samym morzem od 24 do 26 st. C" - powiedział synoptyk.

Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu lokalnie prognozowane są burze. "W trakcie burz opady deszczu mogą wynieść do 15 mm, wiatr będzie wiał w porywach do 60 km/h" - dodał.

Na przeważającym obszarze wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Słoneczna pogodna utrzyma się do końca dnia. Dopiero w sobotę na niebie pojawi się więcej chmur i we wschodniej połowie kraju oraz na południu występować będą przelotne opady deszczu.