Synoptyk IMGW: piątek raczej pogodny, nieco więcej chmur na wschodzie

W piątek będzie raczej pogodnie na przeważającym obszarze kraju. Nieco więcej chmur na wschodzie i południowym wschodzie. Najcieplej do 18 stopni termometry wskażą na południowym zachodzie - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ewa Łapińska.

W piątek raczej pogodnie na przeważającym obszarze kraju. Nieco więcej chmur na wschodzie i południowym wschodzie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie się zwiększało, ale będą występowały rozpogodzenia. Na wschodzie przelotne, słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 11 stopni nad morzem i w Karpatach, 13 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w centrum do 18 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W nocy z piątku na sobotę dużo pogodnego nieba. Nieco więcej chmur w centrum i na wschodzie kraju. W całym kraju będą występowały mgły ograniczające widoczność do 300 metrów.

Temperatura minimalna zero stopni na północy, ale przy gruncie może wystąpić przymrozek do minus 3 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 2 do 4 stopni.

Wiatr słaby, zmienny, z przewagą północno-wschodniego.