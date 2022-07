Synoptyk IMGW: piątek upalny z gwałtownymi burzami i trąbami powietrznymi

W piątek przez cały dzień będzie pogodnie i gorąco z lokalnymi burzami - powiedział dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski. Na zachodzie kraju i Pomorzu możliwe są trąby powietrzne.

W piątek w ciągu dnia zachmurzenie będzie słabe i umiarkowane. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu do 25 st. C, a na południowym - wschodzie do 37 st. C.

"Przez cały dzień będzie pogodnie, jedynie na wschodzie kraju lokalnie będzie deszczowo" - przekazał synoptyk i dodał, że nadal w ciągu dnia prognozowane są gwałtowne burze.

"Na zachodzie kraju oraz w rejonie Pomorza i Kujaw niewykluczone są trąby powietrzne, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności" - podkreślił. W ciągu dnia wiatr będzie słaby i umiarkowany, w trakcie burz porywisty do 90 km/h, lokalnie do 130 km/h.

W nocy z piątku na sobotę strefa burz przesunie się nad wschodnią część kraju, a od zachodu będzie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

"Weekend będzie nieco chłodniejszy, ale już od poniedziałku prawdopodobnie czeka nas powrót upałów i burze" - podsumował Folwarski.