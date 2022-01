Synoptyk IMGW: piątek z porywistym wiatrem - miejscami do 100 km: h

Zmieniająca się pogoda objawi się w piątek rano opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, w południe na zachodzie temperaturą do 9 st. C, później porywistym wiatrem do 100 km/h na Lubelszczyźnie i Podhalu oraz w nocy lekkim mrozem na wschodzie.

Prognozę pogody przekazała PAP Ilona Bazyluk synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

W piątek rano na wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W tej części Polski najchłodniej ok. 2 stopni, cieplej - w centrum do 4 st. i do 5 na zachodzie.

Temperatura w południe będzie się wahać od 3 st. C na Lubelszczyźnie i Podhalu do 9 stopni na zachodzie. W centrum do 6 stopni.

Po południu duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Wiatr umiarkowany i silny, w porywach do 100 km/h na Lubelszczyźnie i Podhalu oraz do 95 km/h nad morzem. Na pozostałym obszarze kraju nie przekroczy 70 km/h.

Wieczorem porywy wiatru na wschodzie również do 70 km/h, natomiast w centrum oraz nad morzem do 55 km/h. W górach może spaść śnieg. Temperatura na zachodzie 4 stopnie, na wschodzie do 1 st.C.

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i południu okresami duże. Temperatura od -2 st.C na wschodzie i w centrum do 2 stopni nad morzem.

"Porywisty północno-zachodni wiatr będzie słabł w nocy" - wskazała synoptyk IMGW Ilona Bazyluk.