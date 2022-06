Synoptyk IMGW: piątkowe popołudnie słoneczne z temperaturą od 16 do 26 stopni

Do końca dnia na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie. Tylko na północnym wschodzie pojawi się więcej chmur, z których może spaść symboliczny deszcz - powiedziała PAP Anna Woźniak, synoptyk IMGW-PIB.

Jak przekazała Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i stosunkowo ciepło.

"Dzisiaj będzie dużo słońca i to niemal w całym kraju. Tylko na północnym wschodzie pojawi się nieco więcej chmur i tam możliwe są symboliczne, słabe opady deszczu. Temperatura od około 16 stopniu Celsjusza na Wybrzeżu do 26 na południu. Wiatr słaby, z kierunków południowych. Na północy, głównie na Wybrzeżu, umiarkowany, zachodni" - powiedziała Anna Woźniak.

W nocy na północy i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam tworzyć się będą lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Od południowego wschodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i w drugiej połowie nocy prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze. W burzach lokalnie opady dadzą 15-20 litrów deszczu na metr kwadratowych, a wiatr może wiać z siłą do 60 km/h. Poza burzami wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, tylko na północy zmienny, z przewagą północno-wschodniego. Temperatura od 7 stopni na północy, około 11 - 12 w centrum do 16 stopni na południu.