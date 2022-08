Synoptyk IMGW-PIB: Noc zapowiada się ponownie burzowo i deszczowo

Ponownie burzowo i deszczowo zapowiada się noc z poniedziałku na wtorek. Najgorzej będzie na południu i południowym zachodzie. Jednak burze nie ominą również centrum kraju – ostrzega synoptyk IMGW-PIB Michał Folwarski.

"Noc zapowiada się ponownie burzowo i deszczowo. Burze najbardziej żywotne będą na południu, tam mogą się przeciągnąć na drugą połowę nocy, a lokalnie nawet do godzin porannych. Głównym zagrożeniem są opady, choć nie będą one już takie intensywne, jak w ostatnich dniach - do 20 mm. Wiatr w porywach od 55 do 60 km/h" - powiedział Folwarski.

Ciemne chmury nadciągną również nad centrum kraju. Tu burze najbardziej dadzą się we znaki w początkowych godzinach nocnych. Opady do 20 mm.

Ciepło będzie jedynie na wschodzie. W okolicach 18 - 19 st. Chłodniej na zachodzie, bo w okolicach 14 - 15 st., a w rejonach podgórskich Sudetów - ok. 13 st.

