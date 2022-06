Synoptyk IMGW: po pogodnym poranku tylko lokalnie burze i przelotny deszcz

Pogodny poranek z temperaturą do 15 st. C i dzień z maksymalną do 22 st. C prognozuje IMGW. Synoptyk Szymon Ogórek zaznacza, że burz mogą się lokalnie spodziewać mieszkańcy północno-wschodnich krańców Polski, a przelotne deszcze mogą wystąpić na północy.

Prognozujemy, że na przeważającym obszarze kraju we wtorek rano powinno być pogodnie. Temperatura od 11 do 15 stopni Celsjusza - powiedział PAP synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

W ciągu dnia miejscami na północy należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. "Po południu na północno-wschodnich krańcach możliwe lokalne burze" - wskazał Ogórek.

"Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na krańcach północnych, w centrum 18-19 st. C, na południu od 20 do 22 stopni" - stwierdził. Na północy wiatr w porywach może osiągnąć 50 km/h.

Wieczorem w północnej części kraju może spaść słaby, przelotny deszcz. "Na pozostałym obszarze powinno być pogodnie. Wiatr słaby" - wskazał synoptyk IMGW.

"Noc chłodna. Wiatr z wyjątkiem strefy nadmorskiej powinien być słaby. Na południu kraju pogodnie, na północy miejscami możliwe przelotne opady deszczu" - powiedział.

Temperatura w nocy będzie się wahać od 7 do 11 stopni Celsjusza. Cieplej na Wybrzeżu, gdzie termometry wskażą 14 st. C.