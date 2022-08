Synoptyk IMGW: po południu na zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze przelotny deszcz i burze

Prognozujemy, że we wtorek po południu na zachodzie kraju będzie pogodnie. Natomiast w pasie od Małopolski, Podkarpacia przez ziemię łódzką, Wielkopolskę, Kujawy po Pomorze i Warmię będą występować burze, lokalnie z gradem i intensywnymi opadami deszczu do 35 mm. Porywy wiatru do 70 km/h - przekazała PAP synoptyk IMGW Anna Woźniak.

Dodała, że na wschodzie kraju będzie dominować duże zachmurzenie, a także burze i przelotne opady deszczu.

Prognoza synoptyczna IMGW przewiduje, że temperatura maksymalna we wtorek będzie się wahać od 25 stopni Celsjusza na krańcach południowo wschodnich do 33 st. C na Warmii i w rejonie Elbląga. Wiatr słaby, zmienny.

Jak wskazała Anna Woźniak z IMGW, wieczorem w niektórych regionach "burze będą bardzo aktywne i dopiero około godz. 22 zaczną słabnąć".

"Początkowo w nocy w Wielkopolsce, na Kujawach, zachodzie Mazowsza oraz w województwach południowych możliwe są burze, z opadami 20-25 mm i porywami wiatru do 70 km/h" - przekazała PAP synoptyk IMGW, Anna Woźniak.

Zaznaczyła, że we wschodniej połowie kraju należy się spodziewać zachmurzenia dużego oraz okresami słabych, przelotnych opadów deszczu. Na zachodzie natomiast powinno być pogodnie

Woźniak dodała, że w drugiej połowie nocy niemal w całym kraju będą się tworzyły lokalnie mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów. "Temperatura minimalna wyniesie od 17 do 19 stopni, w rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej: tam 13-15 st. C" - dodała.

"Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą północno-wschodniego" - prognozuje Anna Woźniak.