Synoptyk IMGW: pochmurne piątkowe popołudnie i ostrzeżenie przed burzami dla czterech województw

Chmury, deszcz, burze i porywy wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w piątkowe popołudnie i noc niespokojnie może być na południu i południowym wschodzie kraju.

Jak powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek po południu będzie pochmurnie, okresami mogą wystąpić burze. "Najwięcej dużego zachmurzenia i przelotne opady deszczu spodziewane są na Wybrzeżu, Pomorzu, krańcach zachodnich oraz na Podkarpaciu" - przekazała synoptyk IMGW. Burzowo może być również na Wybrzeżu i Pomorzu oraz na południu Małopolski.

Temperatura po południu od 18-19 stopni Celsjusza na Pomorzu i miejscami nad morzem, a w dolinach karpackich do 25-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich.

W nocy z piątku na sobotę, na północnym zachodzie kraju pogodnie. "Tylko lokalnie mogą wystąpić słabe i przelotne opady deszczu, głównie na Pomorzu i Wybrzeżu" - dodała Małgorzata Tomczuk.

W pozostałej części kraju więcej chmur, a na południu i południowym wschodzie opady deszczu oraz burze.

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla południowo-wschodniej części kraju. Niebezpiecznie morze być w województwach: podkarpackim, małopolskim, we wschodniej części świętokrzyskiego oraz w lubelskim. "Podczas burz opady mogą być silniejsze do 35 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę" - przekazała synoptyk IMGW.

Opady deszczu rzędu 30 mm spodziewane są również na południu województwa śląskiego i opolskiego.

Noc będzie ciepła, od 11 stopni na północy kraju, do 17 na południu i południowym wschodzie.