Synoptyk IMGW: pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami na południu

W środę popołudniu nadal utrzyma się zachmurzenie duże z lokalnymi rozpogodzeniami na południu. Na wschodzie opady śniegu będą zanikać - powiedziała w środę dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska.

Przez cały dzień będzie pochmurno, tylko na południu kraju możliwe są rozpogodzenia, a zza chmur wyjdzie słońce. Na przeważającym obszarze kraju bez opadów. "Niewielkie, słabe opady śniegu mogą pojawić się jeszcze na wchodzie kraju, ale stopniowo w ciągu dnia będą zanikać" - przekazała synoptyk.

Najniższa temperatura pozostanie w dolinach karpackich, tam od -2 st. C do 5 stopni na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby z kierunków zachodnich i południowych, nad morzem porywisty. Noc z środy na czwartek nadal będzie zimna. W dolinach górskich temperatura wyniesie -5 st. C do 1 st. C na zachodzie.