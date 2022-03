Synoptyk IMGW: początek tygodnia ciepły i pogodny

Poniedziałek będzie jeszcze słoneczny i ciepły w całym kraju. Jak powiedziała PAP Katarzyna Ścisłowska z IMGW-PIB, od wtorku nadejdzie wyraźne ochłodzenie i pod koniec tygodnia możliwe są lokalne opady śniegu z temperaturami w dzień w okolicach zera st. C.

Jak powiedziała Katarzyna Ścisłowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, pierwszy dzień tygodnia będzie bardzo pogodny i ciepły, z temperaturami dochodzącymi nawet do 20 stopni Celsjusza.

"W poniedziałek będzie bardzo pogodnie. Zachmurzenie będzie przeważnie małe, jedynie na północnym wschodzie umiarkowane. Nie spodziewamy się żadnych opadów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 13 stopni na północnym wschodzie, około 16 w centrum, do nawet 20 stopni na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat i nad morzem będzie nieco chłodniej, bo około 12 stopni" - powiedziała Ścisłowska.

Dodała, że wiatr będzie przeważnie umiarkowany, w porywach dochodzący do 55 km/h. Na północnym wschodzie kraju i nad morzem okresami dość silny, osiągający w porywach na północnym wschodzie 65 km/h, a nad morzem - 70 km/h.

W nocy w północnej części Polski zachmurzenie będzie przeważnie duże. Na pozostałym obszarze małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 1 st. C na północnym wschodzie, przez około 5 st. w centrum do 8 st. na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na północy może osiągać do 55 km/h, a nad morzem do 65 km/h.

Od wtorku synoptycy IMGW zapowiadają ochłodzenie. W kolejnych dniach tego tygodnia pojawią się opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie śniegu. Będzie też chłodniej. W dzień temperatury mogą utrzymywać się poniżej 10 stopni, a pod koniec tygodnia na południowym wschodzie termometry w najcieplejszym momencie dnia wskazywać będą okolice zera stopni. Nocami możliwe są przymrozki.