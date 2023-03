Synoptyk IMGW: początek tygodnia ciepły i wietrzny

W poniedziałek do Polski napłynie ciepłe powietrze polarnomorskie, a temperatura w dzień dojdzie do 13 stopni Celsjusza – powiedziała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

W poniedziałek pogodę nad Polską kształtować będzie niż z centrum nad Wyspami Brytyjskimi.

"W ciągu dnia zachmurzenie będzie całkowite, z przejaśnieniami na południu i zachodzie. Prognozowane są opady deszczu, głównie na północy kraju. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe są opady przejściowe marznącego deszczu, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich, około 10 stopni w centrum, do 13 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na południu i północy w porywach osiągający do 65 km/h, a w rejonach podgórskich do 80 km/h. Wysoko w górach siła wiatru może dochodzić do 110 km/h" - powiedziała Dorota Pacocha.

W nocy nadal pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na południu rozpogodzeniami. Wystąpią opady deszczu, głównie w północno-zachodniej połowie kraju. Na krańcach zachodnich suma opadów może wynieść do 10 mm. Na południu raczej bez opadów.

Temperatura minimalna od 3-4 stopni na obszarach podgórskich Karpat i na wschodzie, 6 stopni w centrum, do 9 stopni na zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem osiągający do 65 km/h. W rejonach podgórskich Małopolski i Podkarpacia wiać może z prędkością do 95 km/h i tam IMGW-PIB nie wyklucza wydania ostrzeżeń drugiego stopnia przed silnym wiatrem.