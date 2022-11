Synoptyk IMGW: początek tygodnia jeszcze ciepły

Pierwsze dwa dni tygodnia będą jeszcze stosunkowo ciepłe jak na połowę listopada. Jak powiedział PAP Kamil Walczak, synoptyk IMGW-PIB, w drugiej połowie tygodnia na południowym wschodzie prognozowane są już całodobowe mrozy.

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek Polska będzie znajdowała się pod wpływem "zgniłego wyżu" z centrum na pograniczu Łotwy i Białorusi. Do Polski napływać będzie stosunkowo chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie.

"W poniedziałek rano i wieczorem, głównie w rejonach podgórskich, pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na wschodzie w centrum kraju zachmurzenie będzie duże z lokalnymi opadami mżawki. Nad resztą kraju więcej słońca z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na wschodzie do 13-14 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach może osiągać do 90 km/h" - powiedział Walczak.

Jeszcze we wtorek Polska będzie znajdowała się w stosunkowo ciepłej masie powietrza, jednak od północy zacznie się przemieszczać chłodny front atmosferyczny. W drugiej połowie tygodnia na południowo-wschodniej części kraju prognozowane są temperatury minusowe, które mogą utrzymywać się przez całą dobę. W najcieplejszej, południowo-zachodniej części kraju, prognozowane są maksymalne temperatury rzędu 4-5 stopni Celsjusza.