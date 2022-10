Synoptyk IMGW: początek tygodnia pogodny w całym kraju

W poniedziałek Polska znajdzie się w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą i do kraju zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie. Jak powiedziała PAP Dorota Pacocha z IMGW-PIB, w całym kraju będzie pogodnie.

Jak przekazała PAP Dorota Pacocha, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, poniedziałek będzie pogodny, dopiero pod koniec dnia od północnego zachodu przybliży się zatoka niżowa, która przyniesie ze sobą przelotne opady deszczu.

"Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Rano miejscami utrzymywać będą mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 17 w centrum, do 20 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, południowy i południowo wschodni. W obszarach podgórskich Sudetów w porywach może osiągać do 60 km/h, a w szczytowych partiach Sudetów, do 90 km/h" - powiedziała Dorota Pacocha.

W nocy zachmurzenie nieco wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Miejscami możliwe są słabe, przelotne opady deszczu oraz lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 2 stopni na wschodzie do 10 na Dolnym Śląsku i nad morzem. Na Helu w nocy temperatura spadnie do 12 stopni, a na północnym wschodzie przy gruncie do zera. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych skręcający na zachodni. W szczytowych partiach Sudetów może wiać z prędkością do 70 km/h.