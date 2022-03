Synoptyk IMGW: pogodna noc na wschodzie, pochmurno na zachodzie

W czwartek w nocy będzie bezchmurnie na wschodzie kraju, zaś na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. W rejonach podgórskich nawet minus 10 stopni Celsjusza - powiedziała PAP synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Według prognozy przygotowanej przez Grażynę Dąbrowską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w czwartek oraz w piątek Polska będzie podzielona na dwie strefy: wschód słoneczny a zachód zachmurzony ze słabymi opadami.

W nocy ciągle na wschodzie kraju niebo będzie bezchmurne. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu i Wybrzeżu zachodnim pojawią się słabe opady deszczu.

Temperatura w nocy wyniesie od -7 do -4 st. Celsjusza na wschodzie kraju, na pozostałym obszarze od zera do 5 stopni. W rejonach podgórskich Tatr i Karpat temperatura może spaść do minus 10 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich. W kotlinach sudeckich i lokalnie na Pomorzu mogą pojawić się mgły ograniczające widoczność do 200 metrów.

W piątek utrzyma się słoneczna pogoda na wschodzie kraju, na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu słabe opady deszczu.

Temperatura od 5 do 8 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, na zachodzie od 10 do 12 stopni. W rejonach podgórskich Karpat temperatura wyniesie ok. 3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Na Wybrzeżu wiatr północno zachodni.