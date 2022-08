Synoptyk IMGW: pogodna sobota tylko na północy, na wschodzie i południu deszcz

W sobotę ciepło i słonecznie będzie tylko na północy kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie wzrośnie, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu pojawią się przelotne opady deszczu i burze – przekazała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk.

W sobotę od rana na przeważającym obszarze kraju pojawi się więcej chmur, a we wschodniej połowie kraju oraz na południu i w rejonach podgórskich wystąpią przelotne opady deszczu. Ciepło i słonecznie będzie tylko na północy.

"W tych rejonach, gdzie przybędzie chmur i wzrośnie poziom zachmurzenia, zrobi się też nieco chłodniej" - powiedziała synoptyk.

Dodała, że termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 23 st. C nad morzem, 26 w centrum i na północnym wschodzie, 28 na południu do 31 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni oraz północno-wschodni, w trakcie burz porywisty do 65 km/h.