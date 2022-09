Synoptyk IMGW: pogodnie na przeważającym obszarze kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku

W środę pogodnie do końca dnia będzie na przeważającym obszarze Polski. Na Dolnym Śląsku temperatura wzrośnie do 26 stopni Celsjusza. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha, późnym popołudniem słabe burze mogą pojawić się na krańcach południowo-zachodnich.

Jak przekazała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, środa pozostanie pogodna, z zachmurzeniem małym i umiarkowanych, na przeważającym obszarze Polski.

"Jedynie na zachodzie i południu będzie więcej chmur i tam miejscami wystąpi przelotny deszcz. Na krańcach południowo-zachodnich, głównie w późnych godzinach popołudniowych, możliwe są też słabe burze. W nich mogą występować opady deszczu do 15 mm i porywy wiatru do 65 km/h, czyli to nie będą bardzo niebezpieczne zjawiska" - powiedziała synoptyk IMGW.

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 22 stopnie w centrum, do 26 stopni na Dolnym Śląsku.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

Dla nocy ze środy na czwartek prognozy dotyczące zachmurzenia i wystąpienia opadów są podobne do tych z dnia.

Ponadto w kotlinach sudeckich jak podała Pacocha, pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 300 m.

Nad ranem najchłodniej będzie na północnym wschodzie. Tam od 4 stopni Celsjusza. Tam też będzie najmniejsze zachmurzenie, stąd ta niska temperatura. Synoptyk IMGW zaznaczyła, że na północnym wschodzie lokalnie będą jeszcze występowały przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni.

W centrum prognozowanych jest ok. 9 stopni Celsjusza, a najcieplej noc zapowiada się na południowym zachodzie kraju. Tam do 16 stopni Celsjusza. Ciepło będzie też miejscami nad morzem, gdzie temperatura może sięgnąć 15 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami w porywach do 55 km/h, wschodni i południowo-wschodni.

