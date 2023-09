Synoptyk IMGW: pogodny i ciepły wtorek bez opadów prawie w całej Polsce

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada pogodny i ciepły wtorek bez opadów deszczu prawie w całej Polsce. Tylko na Pogórzu Karpackim i północno-zachodnich krańcach kraju możliwy deszcz, a nawet słabe burze - zaznaczyła synoptyczka Dorota Pacocha.

Wtorek będzie pogodny z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. "Na Pogórzu Karpackim i północno-zachodnich krańcach kraju lokalnie zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu" - poinformowała PAP synoptyczka IMGW Dorota Pacocha.

Po południu i wieczorem na północnym-zachodzie także wystąpią słabe burze. "Prognozujemy, że suma opadów w burzach będzie osiągać maksymalnie do 15 mm i porywy wiatru w burzach maksymalnie do 60 km/h" - dodała.

Gdzieniegdzie rano będą występowały zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów.

Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od 26 stopni na wschodzie do 30 stopni na zachodzie i w centrum kraju. "Będzie nadal bardzo ciepło. Nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat chłodniej od 23-25 stopni" - podkreśliła.

Wiatr słaby, zmienny.

"Wygląda na to, że od czwartku do soboty będzie chłodniej, ale w sobotę i niedzielę znów zacznie robić się cieplej. Trochę chłodu teraz przyjdzie, żeby przypomnieć, że to wrzesień, ale potem będzie jeszcze troszkę ciepło, więc jeszcze się tą pogodą nacieszymy" - podsumowała synoptyczka.