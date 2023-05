Synoptyk IMGW: południe kraju najcieplejsze, ale tam popada deszcz

W środę najcieplej będzie na południu kraju. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha, termometry wskażą tam do 16 stopni Celsjusza. W tej części Polski popada deszcz. Najwięcej, zgodnie z wydanymi ostrzeżeniami, spadnie go na południu Podkarpacia i Małopolski.

W środę zachmurzenie ma być przeważnie umiarkowane, jedynie na południu kraju duże i tam wystąpią przelotne opady deszczu.

Jak powiedziała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, suma opadów na południu Podkarpacia i Małopolski wyniesie do 10 litrów deszczu na m kw. Tam do późnych godzin popołudniowych obowiązywać ma wydane we wtorek ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu.

"W Tatrach spodziewane są jeszcze opady śniegu, którego przybędzie o kolejne 5 cm" - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Tatr, 9 stopni nad morzem, w centrum ok. 14 stopni, do 16 stopni Celsjusza na południu kraju.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W nocy ze środy na czwartek spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże i tam ma padać deszcz. Z kolei wysoko w Tatrach zanikać będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

"Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni na północnym wschodzie, 4 stopnie na zachodzie i nad morzem, do 7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Spodziewane są przygruntowe przymrozki do ok. minus 3 stopni Celsjusza" - przekazała synoptyk IMGW.

Wiatr będzie słaby, wschodni i północno-wschodni, nad morzem okresami zmienny.