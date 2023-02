Synoptyk IMGW: poniedziałek chłodny i pochmurny

W poniedziałek nad wschodnią część Polski napływać będzie chłodne i stosunkowo wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB, na północy i południowym wschodzie możliwe są słabe opady śniegu, a na Wybrzeżu deszczu ze śniegiem.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek Polska będzie znajdowała się pod wpływem wyżu z głównym centrum nad Wyspami Brytyjskimi. Do kraju napływa chłodne, ale stosunkowo wilgotne powietrze.

"Po ustąpieniu porannych mgieł, na większym obszarze kraju zachmurzenie miejscami będzie umiarkowane i duże. Przelotne, słabe opady śniegu do 1-2 cm, spodziewane są na północy i południowym wschodzie. Na Wybrzeżu może spaść deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju będą utrzymywały się temperatury ujemnie. W najcieplejszym momencie poniedziałku prognozowane są temperatury od minus 5 stopni Celsjusza w okolicach Przemyśla, około minus 1 w centrum i na północnym wschodzie, do około zera na zachodzie i plus 3 stopni nad morzem" - powiedziała Grażyna Dąbrowska z IMGW-PIB.