Synoptyk IMGW: poniedziałek chłodny i pochmurny

Poniedziałek będzie dniem pochmurnym i chłodnym. Jak powiedziała PAP Dorota Pacocha, synoptyk IGMW-PIB, na południu i wschodzie kraju oraz na Pomorzu spodziewane są słabe opady śniegu. W nocy, niemal w całej Polsce, prognozowane są przymrozki.

Jak przekazała PAP Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek do Polski napływać będzie znad Skandynawii chłodne, arktyczne powietrze.

"W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południu, wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu, okresami mogą pojawić się opady śniegu. W Karpatach może przybyć do 5 cm śniegu. Na pozostałych obszarach będą to zdecydowanie niższe wartości. Temperatura maksymalna wyniesie od zera na wschodzie, 4 stopnie w centrum, do 7 na zachodzie. Z północy będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. Na północy lokalnie może być dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h. W wyższych partiach gór porywy wiatru osiągać będą do 80 km/h" - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal pochmurno i chłodno, z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na południowym wschodzie i w Sudetach miejscami spodziewane są opady śniegu, na Pomorzu - śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 5 do minus 2 stopni Celsjusza. Na Wybrzeżu około zera, a w rejonach podgórskich minus 7. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północny i północno-wschodni. W górach porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h.