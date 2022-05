Synoptyk IMGW: poniedziałek deszczowy w całym kraju; na północy burze

W poniedziałek deszcz spodziewany jest w całym kraju. Na północy prognozowane są burze, w czasie których może spaść do około 25 litrów wody na metr kwadratowy - powiedziała Ilona Bazyluk, synoptyk IMGW-PIB.

Według prognozy pogody przekazanej przez Ilonę Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, poniedziałek do zachodu słońca będzie deszczowy w całym kraju. Dla kilku województw wydano ostrzeżenia przed burzami z gradem, w czasie których na metr kwadratowy może spaść do 25 litrów deszczu.

"Dzisiaj burzowo będzie w całej zachodniej Polsce i w centrum. We wschodniej połowie kraju jednostajne opady deszczu, które lokalnie, na północnym wschodzie mogą dać do 25 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna w dzień to 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 13 nad morzem, 15-16 w centrum i 18-19 na południu kraju oraz Podkarpaciu. Wiatr, poza burzami, słaby, głównie z kierunków zachodnich" - powiedziała Ilona Bazyluk.

W nocy burze będą stopniowo zanikały. Miejscami, zwłaszcza na północy i południowym wschodzie opady deszczu. W centrum i na południowym zachodzie więcej przejaśnień i rozpogodzenia. Na północy i południowym wschodzie zachmurzenie duże. Temperatura od około 5 stopnie w pasie od Podlasia, przez centrum do terenu województwa opolskiego, do 10 na Podkarpaciu. Lokalnie, w całym kraju, możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr w całym kraju słaby, z kierunków zachodnich.