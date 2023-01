Synoptyk IMGW: poniedziałek nadal ciepły i wietrzny

W poniedziałek Polska będzie podzielona na pochmurną i deszczową północ i pogodne południe. Jak powiedziała PAP Anna Woźniak, synoptyk IMGW-PIB, temperatura w ciągu dnia wyniesie od 9 stopni na wschodzie do 14 na południowym zachodzie.

Jak przekazała PAP Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek nadal będzie ciepło i wietrznie.

"W poniedziałek północ Polski będzie pochmurna i deszczowa, południe z dużą ilością słońca i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na wschodzie, do 14 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, okresami dość silny, w porywach osiągający do 60 km/h nad morzem i do 70 km/h na Podkarpaciu" - powiedziała Anna Woźniak z IMGW-PIB.

W nocy strefa przelotnych opadów deszczu przesunie się w głąb kraju. Dużo przejaśnień i rozpogodzeń na południowym wschodzie. Możliwe są lokalne mgły ograniczające widzialność do 300-400 metrów. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, osiągający do 60 km/h nad morzem i 55 km/h w rejonie Bieszczad. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni na południu i południowym wschodzie do 8 na południowym zachodzie.