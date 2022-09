Synoptyk IMGW: poniedziałek pochmurny i deszczowy

Od kilku dni w Polsce zagościła jesienna pogoda. Poniedziałek będzie kolejnym pochmurnym i deszczowym dniem - powiedziała PAP Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB.

Jak przekazała Ilona Bazyluk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, poniedziałek będzie kolejnym dniem z typowo jesienną aurą.

"W całym kraju dużo chmur, tylko okresami możliwe są przejaśnienia. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, więc lepiej pamiętać o parasolu czy kurtce z kapturem. Na zachodzie kraju i na Pomorzu mogą być burze, w czasie których może spaść do 20-30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr będzie osiągał do 65 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, przez 11 na południu, 13 w centrum, do 15-16 na zachodzie. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. W dobry ubiór chroniący przed wyziębieniem powinny pamiętać osoby wybierające się w góry, gdzie porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km/h" - powiedziała Ilona Bazyluk.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Nieco mniej chmur na zachodzie kraju. Na Wybrzeżu możliwe słabe burze, w czasie których prognozowane są opady do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura od 2 stopni w rejonach podgórskich, 6-7 w centrum, do 12 na Wybrzeżu. Wiatr osłabnie. Tylko na Wybrzeżu może być umiarkowany i porywisty. Lokalnie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

