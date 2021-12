Synoptyk IMGW: poniedziałek pochmurny; w Karpatach może spaść do 10 cm śniegu

W poniedziałek w większości kraju będzie pochmurnie, nie ma co liczyć na przejaśnienia. W Karpatach może spaść do 10 cm. śniegu. Temperatura od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do -1 st. C. w centrum. Na poniedziałek wydano ostrzeżenie o oblodzeniu dla 6 województw - przekazał PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak.

W poniedziałęk synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak przekazał, że "na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie. Nie ma co się spodziewać przejaśnień. Na ogół będzie padać śnieg oraz lokalnie na południowym-wschodzie deszcz ze śniegiem. W Karpatach może spaść od 8 do 10 cm. śniegu" - powiedział Walczak.

"Temperatura w poniedziałek na południowym obszarze kraju powinna sięgnąć 2 stopni Celsjusza. Cieplej na północnym wschodzie - do 6 st. C, zaś w centrum do -1 stopnia. W poniedziałek wieczorem warunki pogodowe nie powinny ulec drastycznej zmianie. Na przeważającej części kraju pochmurnie, z wyjątkiem północy, gdzie powinny pojawić się przejaśnienia oraz słaby śnieg" - zaznaczył Kamil Walczak.

Z przygotowanej przez synoptyka IMGW prognozy pogody wynika, że "na północnym wschodzie temperatura w nocy może spaść do -11 st. C. Cieplej powinno być na południu, od -3 do -2 stopni". "Na północnym wschodzie powinien wiać słaby wiatr" - podkreślił.

Na poniedziałek IMGW wydało ostrzeżenia o oblodzeniu. "Ostrzeżenia dotyczą województw: mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego a także podkarpackiego i świętokrzyskiego" - przekazał PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak.