Synoptyk IMGW: poniedziałek słoneczny i ciepły, tylko punktowe opady deszczu

Poniedziałek ma być słoneczny i ciepły. Na wschodzie i południu kraju mogą wystąpić punktowe opady deszczu. Temperatura do 25 stopni Celsjusza – poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak.

W poniedziałek dużo słońca, przejaśniania i rozpogodzenia. Nieco większe zachmurzenie na wschodzie i południu, tam również możliwe są punktowe, bardzo słabe opady deszczu.

Rano na Pomorzu, a szczególnie w rejonach podgórskich, mogą się utrzymywać mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza nad morzem oraz na krańcach południowo-wschodnich do 25 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunku północnego, na północy kraju powieje z zachodu.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe, tylko miejscami umiarkowane. Lokalnie będą się tworzyły mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 8 stopni Celsjusza na wschodzie do 13 stopni w centrum kraju. Najcieplej - do 15 stopni na Wybrzeżu. Lokalnie w rejonach podgórskich Karpat możliwy jest spadek temperatury do 4 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby, zmienny, z przewagą południowego.

Kolejne dni zapowiadają się bardzo słonecznie, ma być bez opadów i każdego dnia coraz cieplej.

