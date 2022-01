Synoptyk IMGW: poniedziałek z opadami w przeważającej części kraju

W poniedziałek nad Polską z zachodu na wschód będzie przemieszczała się strefa ciepłego frontu atmosferycznego - powiedziała PAP synoptyk IMGW-PIB Grażyna Dąbrowska. Na przeważającym obszarze kraju należy spodziewać się opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu.

Według prognozy pogody przygotowanej przez Grażynę Dąbrowską z Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek Polska będzie pod wpływem frontu atmosferycznego, który powoli przemieszcza się z zachodu na wschód, przynosząc ze sobą ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie.

"Większych przejaśnień, bez opadów, spodziewamy się tylko na południowo-wschodniej części kraju. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu i mżawki. Od Kotliny Kłodzkiej, przez Ziemię Łódzką, zachodnią część Mazowsza, po zachodnią część Mazur, utworzy się strefa opadów marznących, powodujących gołoledź. Na północnym zachodzie będą to głównie opady deszczu i mżawki, ale bez ryzyka opadów marznących" - powiedziała Dąbrowska. Dodała, że lokalnie na Pomorzu może wystąpić mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od około minus 8 st. C na terenach podgórskich Karpat, minus 5 st. C na krańcach wschodnich, od minus 2 st. C do zera w centrum, do 5 st. C na zachodzie i 6 st. C w strefie nadmorskiej. Na południu wiatr będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich.