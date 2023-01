Synoptyk IMGW: poniedziałek z temperaturą do 18 stopni na południowym zachodzie kraju

Poniedziałek jest kolejnym bardzo ciepłym dniem. Na południowym zachodzie, jak powiedział PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron, lokalnie temperatura maksymalna wzrośnie do 18 stopni Celsjusza. Najsilniejsze porywy wiatru są na wschodnim wybrzeżu i na szczytach gór.

W poniedziałek do końca dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na zachodzie, północy Polski oraz lokalnie w Bieszczadach miejscami popada deszcz.

To kolejny bardzo ciepły dzień w Polsce. W całym kraju temperatury na plusie, choć te maksymalne wartości będą dość zróżnicowane.

"Od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. 12 stopni w centrum, do nawet 18 stopni Celsjusza lokalnie na południowym zachodzie kraju. Taka temperatura jest na Opolszczyźnie i to chyba będzie maksymalna wartość dla Polski w poniedziałek" - powiedział Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Dodał, że nieco chłodniej jest tylko w regionach podgórskich Karpat. Tam maksymalnie ok. 8 stopni Celsjusza.

Wiatr nadal jest słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Najsilniejsze porywy wiatru prognozowane są na wschodnim wybrzeżu i tam dochodzić będą do 75 km/h, a na szczytach gór nawet do 80 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. "Najładniejsza pogoda zapowiada się na południowym wschodzie, bo tam będą jeszcze rozpogodzenia. Tam też lokalnie mogą się tworzyć mgły ograniczające widzialność do 400 m" - ostrzegł synoptyk IMGW.

Na zachodzie, w centrum i na północy miejscami mogą wystąpić opady deszczu. Na szczytach Sudetów mogą pojawiać się opady śniegu.

Temperatura minimalna kształtować się będzie na poziomie od 3 stopni Celsjusza miejscami w Małopolsce, do 8 stopni na Dolnym Śląsku. Na przeważającym obszarze kraju spodziewanych jest 5-7 stopni Celsjusza. "To kolejna bardzo ciepła noc. Jedynie w regionie podgórskich Karpat miejscami temperatura obniży się do minus 1 stopnia" - zaznaczył Gawron.

Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany, porywisty. Na wschodnim wybrzeżu te porywy mogą sięgnąć do 75 km/h, w szczytowych partiach Karpat do 60 km/h, a w Sudetach już do 100 km/h.