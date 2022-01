Synoptyk IMGW: popołudnie pogodne na północy, w innych regionach raczej pochmurno

Po południu prognozujemy w poniedziałek rozpogodzenia na północy kraju. Zachmurzenia możliwe w centrum i południowym wschodzie oraz na krańcach południowo-zachodnich - powiedział PAP synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

IMGW prognozuje, że w poniedziałkowe popołudnie temperatura będzie się wahać, "od -4 st. C na północnym wschodzie do 3 stopni na południowym zachodzie. W centrum do -1 st.". Wiatr słaby, przeważnie północno-wschodni i wschodni.

"Wieczorem na krańcach zachodnich temperatura wyniesie 0 st. C, z kolei na krańcach południowo-wschodnich możliwy słaby śnieg" - powiedział Szymon Ogórek.

IMGW zapowiada, że w nocy należy się spodziewać mrozu. "Miejscami na wschodzie i północnym wschodzie temperatura spadnie do -10 st.C" - stwierdził synoptyk. W centrum termometry w nocy wskażą -6 st. C.

"Na północnym zachodzie do -4 stopni, zaś -2 będzie na Wybrzeżu" - stwierdził synoptyk IMGW. Dodano, że na obszarach podgórskich możliwe lokalne słabe opady śniegu.