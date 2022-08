Synoptyk IMGW: przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju

We wtorek przelotne opady deszczu są możliwe w całym kraju, z tym że im dalej na północ, tym większe prawdopodobieństwo ich wystąpienia – powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Noc w obszarach podgórskich i na północnym wschodzie z temperaturą poniżej 10 stopni Celsjusza.

Jak przekazał PAP Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, we wtorek przelotne opady deszczu możliwe są w całym kraju. Im dalej na północ prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest większe, możliwe są też większe sumy tych opadów.

Dodatkowo, jak powiedział synoptyk IMGW, na Warmii, Wysoczyźnie Elbląskiej, Pomorzu Gdańskim, a także częściowo na Pomorzu Zachodnim mogą wystąpić słabe burze, podczas których maksymalnie spadnie 10 mm deszczu.

Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Pogodny dzień pozostanie na południowym wschodzie Polski. Tu też będzie najcieplej. Termometry wskażą 25 stopni Celsjusza. Natomiast najchłodniej będzie w kotlinach górskich oraz nad samym morzem. Tam 18-19 stopni Celsjusza. 20 stopni spodziewanych jest w północnej połowie kraju. W centrum i na zachodzie temperatura maksymalna sięgnie 22-23 stopni.

"Wiatr będzie słaby, umiarkowany tylko nad samym morzem. Powieje z kierunków północnych i północno-zachodnich, czyli będą napływały te chłodniejsze masy powietrza" - zaznaczył Ogrodnik.

W nocy z wtorku na środę najwięcej pogodnego nieba ma być na wschodzie oraz na południu kraju. Natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, a na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu Gdańskim oraz na Warmii i Mazurach również okresami duże. I w tej części Polski miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim może także miejscami zagrzmieć. Synoptyk IMGW dodał przy tym, że prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska jest jednak niskie.

To będzie noc z mgłami. "Na południu Polski, w dolinach górskich, ograniczać one będą widzialność do 200 m. Natomiast na północy kraju ograniczą ją do 400 m. Najgęstsze mgły będą nad ranem i tuż po wschodzie słońca" - powiedział Ogrodnik.

Zaznaczył, że to będzie kolejna noc z temperaturą powietrza poniżej 10 stopni Celsjusza w obszarach górskich. Tam spadnie ona do ok. 6 stopni. Niskie wartości prognozowane są już także na nizinach. "Na północnym wschodzie w najchłodniejszym momencie nocy będzie ok. 8 stopni Celsjusza, ok. 10-12 stopni prognozujemy na ścianie wschodniej, a 13 stopni w centrum oraz na zachodzie i na południu kraju" - przekazał Ogrodnik.

Synoptyk IMGW dodał, że najcieplejsza noc zapowiada się na nadbałtyckich plażach, ponieważ Bałtyk będzie cieplejszy niż otaczające go powietrze. Tam temperatura sięgnie 15-16 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych.