Synoptyk IMGW: przelotny deszcz prawie w całym kraju, najcieplej na południowym wschodzie

We wtorek niemal w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Miejscami spodziewane są burze, zwłaszcza w południowo-wschodniej części Polski – powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Tam też będzie najcieplej z temperaturą do 23 stopni Celsjusza.

We wtorek zachmurzenie jest duże z większymi przejaśnieniami po południu na wschodzie, a pod koniec dnia na zachodzie kraju.

"Niemal w całej Polsce miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Najsłabsze na północnym zachodzie. Natomiast najwięcej ich będzie na południu kraju. Tam prognozowana suma opadów wyniesie do 15 l wody na m kw." - powiedziała PAP Dorota Pacocha z z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Miejscami wystąpią burze, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju. "Te burze będą lokalnie z drobnym gradem, a także z porywami wiatru do 65 km/h" - zaznaczyła synoptyk IMGW.

Dodała, że na południowym wschodzie wtorek będzie najcieplejszy. Tam temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie nawet 23 stopnie Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą 15-19 stopni Celsjusza. Nad samym morzem zaledwie do 12 stopni Celsjusza.

Wiatr jest słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno zachodni.

W nocy z wtorku na środę na północy i zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Natomiast na wschodzie, południu i początkowo w centrum kraju prognozowane jest zachmurzenie duże oraz całkowite.

"Tam będą występowały opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. W południowo-wschodniej części jeszcze początkowo spodziewane są zanikające burze z porywami wiatru do 55 km/h. Suma tych opadów do 15 l wody na m kw. Jedynie na południu województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego deszczu będzie więcej do 30 l na m kw. Na ten obszar zostało wydane ostrzeżenie meteorologiczne, które będzie obowiązywać do późnych godzin popołudniowych w środę" - zaznaczyła Pacocha.

Dodała, że wysoko w górach oprócz deszczu spadnie także deszcz ze śniegiem i śnieg. W wysokich partiach Tatr spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10-15 cm.

W nocy lokalnie wystąpią mgły, głównie na Warmii i Mazurach, ograniczające widzialność do 500 m. Będą krótkotrwałe.

Temperatura minimalna wyniesie od zera stopni na Suwalszczyźnie i Warmii, ok 5 stopni w centrum, a także nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów, do 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu.

"Na północy i na zachodzie kraju wystąpią przygruntowe przymrozki" - ostrzegła synoptyk IMGW.

Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, a nad morzem południowo-zachodni.