Synoptyk IMGW: rzęsisty deszcz na północnym wschodzie

We wtorek od godzin południowych od północnego wschodu będzie wzrastać zachmurzenie. W tej części Polski należy się spodziewać intensywnych opadów deszczu, które wyniosą do 40 mm - prognozuje synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Rano we wtorek na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a na wschodzie miejscami deszcz. W ciągu dnia na południowym wschodzie miejscami przelotny deszcz i burze. "W ich trakcie opady deszczu wyniosą 10 mm a porywy wiatru do 60 km/h" - dodał synoptyk IMGW.

Prognozowana temperatura maksymalna we wtorek od 15-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 24-25 stopni na południowym zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem i w centrum kraju: 21-22 stopni.

"Dość silny i porywisty wiatr nad morzem. Osiągać będzie do 45 km/h, a w porywach do 65 km/h" - podał Michał Ogrodnik.

W nocy najwięcej deszczu będzie na północnym wschodzie. Tam miejscami spadnie 30 mm, nieco słabsze przelotne opady na Warmii i Mazurach.

"We wschodniej części Mazowsza i na Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów to 15 mm. Na pozostałym obszarze noc będzie pogodna, bez opadów. Na północnym wschodzie umiarkowany, dość silny porywisty wiatr. W pozostałym obszarze kraju wiatr na ogół słaby" - zaznaczył synoptyk.

Temperatura w nocy będzie wyrównana - od 12 do 14 stopni Celsjusza. "Najchłodniejszym rejonem będzie południowy wschód, najcieplejszym - zachód. Jedynie nad morzem temperatura minimalna 16-18 st. C. Wiatr nad morzem nieco silniejszy. Porywy wiatru do 55 km/h" - zaznaczył Michał Ogrodnik.