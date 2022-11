Synoptyk IMGW: słabe opady niemal w całym kraju, na wschodzie śnieg

Opady, ale już słabe, są w piątek w niemal całym kraju. Nadal, jak podała PAP synoptyk IMGW Ilona Bazyluk, śnieg pada na wschodzie. Z kolei w centrum deszcz ze śniegiem, a na Pomorzu i Opolszczyźnie sam deszcz. Na krańcach zachodnich nie powinno w ogóle padać.

"We wschodniej połowie kraju utrzymuje się całkowite zachmurzenie i tam są opady śniegu, ale już słabsze niż w poprzednich dniach, do 2-3 cm" - powiedziała Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Dodała, że w centrum kraju słabo pada deszcz ze śniegiem, a miejscami na Pomorzu i na Opolszczyźnie deszcz. "Na krańcach zachodnich nie powinno w ogóle padać. Tam okresami większe przejaśnienia" - przekazała synoptyk IMGW.

Temperatura ujemna w ciągu dnia utrzymywać się będzie jeszcze na północnym wschodzie. Tam, na Suwalszczyźnie, do minus 2 stopni Celsjusza. W centrum termometry wskażą ok. 1 stopień Celsjusza. Najcieplejszy piątek pozostanie na zachodzie. Na Dolnym Śląsku z wartościami nawet do 9 stopni Celsjusza.

"Wiatr jest nadal słaby, zmienny, tylko w górach lokalnie silniejszy. W górach z uwagi na opady śniegu mogą być zawieje i zamiecie śnieżne" - powiedziała Bazyluk.

Zaznaczyła, że na terenach podgórskich nocą obowiązywać będzie wydane ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące opadów marznących.

Miejscami oblodzenia możliwe będą w nocy z piątku na sobotę także w centrum kraju, "gdzie temperatura będzie przechodziła przez 0 i w dalszym ciągu spodziewane są tam opady mieszane".

Na wschodzie nadal będą słabe opady śniegu, do ok. 3-4 cm, a na zachodzie samego deszczu, do ok. 5 mm.

"Miejscami może wystąpić dużo mgieł, szczególnie w centrum i na Pomorzu. One też mogą powodować śliskość. Widzialność w tych mgłach może być ograniczona do 200 m" - ostrzegła synoptyk IMGW.

Najchłodniej, od minus 6 stopni Celsjusza będzie na północnym wschodzie kraju, w centrum ok. 0, a na zachodzie najcieplej, do 3-4 stopni na plusie.

Wiatr nadal będzie słaby, zmienny na wschodzie. Na zachodzie powieje słabo z kierunków południowo-zachodnich. Tylko w górach wiatr będzie porywisty.