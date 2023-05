Synoptyk IMGW: słonecznie w całym kraju; najcieplej na południowym zachodzie

Poniedziałek pozostanie słoneczny w całym kraju. Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, najcieplej jest na południowym zachodzie. Tam termometry w cieniu wskażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza.

W poniedziałek w całym kraju jest słoneczna pogoda.

"Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć do 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 17 w centrum kraju, do 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie" - powiedziała PAP Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wiatr jest słaby i umiarkowany z kierunków południowych.

Jak podała synoptyk IMGW, od zachodu już pod koniec dnia zacznie się powoli chmurzyć. Te chmury w nocy z poniedziałku na wtorek będą się przemieszać na wschód, ale jeszcze tam nie dotrą. Stąd też słabe, przelotne opady deszczu spodziewane są w zachodniej części kraju. W centrum nie powinno jeszcze padać.

"To będzie kolejna chłodna noc, z temperaturą minimalną od 2 stopni Celsjusza na wschodzie - na Suwalszczyźnie i Podlasiu oraz w kotlinach karpackich. W tych najchłodniejszych miejscach przy gruncie może być minus 1 stopni. W centrum prognozujemy 6-7 stopni na plusie, na zachodzie 8-10 stopni Celsjusza, bo tam będzie już więcej chmur" - przekazała synoptyk IMGW.

Wiatr będzie nadal słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.