Synoptyk IMGW: sobota bardzo ciepła, z temperaturą do 16 st. C na południowym zachodzie

Ostatnia sobota roku będzie z bardzo wysoką temperaturą. Na południowym zachodzie kraju spodziewanych jest, jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska, nawet 16 stopni Celsjusza. Sylwestrowa noc również będzie bardzo ciepła. Na zachodzie do 12-13 stopni na plusie.

Sylwestrowa sobota przez większą część dnia w północnej połowie kraju będzie z zachmurzeniem całkowitym i dużym, w południowej połowie kraju mają pojawić się większe przejaśnienia. Mogą pojawić się słabe opady deszczu. Do wieczora, jak powiedziała Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz IMGW, na południu Polski powinno się już rozpogodzić.

"Będzie bardzo ciepło. Od ok. 6-7 stopni Celsjusza na wschodzie, 12 stopni w centrum, do 16 stopni na południowym zachodzie. Jak na grudzień to bardzo wysoka temperatura" - oceniła Łapińska.

Wiatr nadal będzie umiarkowany i porywisty. Te porywy w centrum sięgną ok. 55 km/h, nad morzem ok. 60 km/h, w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat 75 km/h, ale już w wysokich Sudetach powieje silniej, nawet do 140 km/h.

Noc sylwestrowa na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna. "Jedynie duże zachmurzenie na północy kraju - od Świnoujścia, przez Koszalin, Łebę, Elbląg aż po Suwałki. I tu pokropi deszcz. W Bieszczadach też trzeba się spodziewać mżawki" - przekazała synoptyk IMGW.

Temperatura, jak na sylwestrową noc, będzie bardzo wysoka. Od ok. 6-7 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, 10-11 stopni w centrum, do 12-13 stopni na zachodzie.

Wiatr nadal południowo-zachodni, porywisty. Nad morzem powieje najsilniej, do 80 km/h, w centrum porywy sięgną ok. 60 km/h, a na południu, w regionach podgórskich do 75 km/h.

Synoptyk IMGW dodała, że w Nowy Rok na przeważającym obszarze kraju powinno być pogodnie, tylko na północy nadal dużo chmur z przelotnym deszczem. W centrum kraju spodziewanych jest nawet 15 stopni Celsjusza. Od środy ma się zrobić chłodniej. Do Polski wróci łagodna zima. W dzień raczej nadal będzie na plusie, ale w nocy temperatura może spaść ok. 0 i może pojawi się śnieg.