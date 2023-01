Synoptyk IMGW: sobota ciepła, mróz tylko na północnym wschodzie

W sobotę nad przeważającym obszarem kraju będą utrzymywały się temperatury powyżej zera, mróz tylko na północnym wschodzie. Jak powiedział PAP synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron, na wschodzie Warmińsko-mazurskiego i na południu Podlasia możliwe są opady marznące deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Jak przekazał Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, w sobotę na przeważającym obszarze kraju panować będzie niemal wiosenna aura.

"Najładniejszą pogodę będą dzisiaj mieli mieszkańcy południowego-zachodu, gdzie przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Lokalnie mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Miejscami możliwe są słabe opady deszczu, a na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegu i śniegu. Na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego i na południu Podlasia możliwe są opady marznące deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni C. na Suwalszczyźnie, około 4-5 st. C. w centrum, do 10 st. C. na południowym-zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych" - powiedział Jakub Gawron.

W nocy niemal w całym kraju lokalnie mogą się tworzyć mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Najwięcej pogodnego nieba będzie na południu i południowym zachodzie, gdzie dominować ma zachmurzenie małe i umiarkowane.

Na północy, w centrum i na północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi i przejaśnieniami. Na północy Polski oraz na krańcach południowo-wschodnich, miejscami spodziewane są słabe opady deszczu.

Na północnym wschodzie będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie marznące. Temperatura minimalna od minus 3 st. C. na Suwalszczyźnie, około 2 st. C. w centrum, do 4 st. C. na zachodzie i nad morzem.

W Kotlinach Karpackich lokalnie spadki temperatury osiągną minus 6 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz w Kotlinach Sudeckich okresami porywisty. W rejonie Zatoki Gdańskiej porywy mogą osiągać do 55 km/h.