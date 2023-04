Synoptyk IMGW: sobota deszczowa, z temperaturą od 8 do 15 st. C.

W sobotę do końca dnia w całym kraju możliwe są opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Jak powiedział PAP Kamil Walczak, synoptyk IMGW-PIB, temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 8 do 15 stopni Celsjusza.

Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego przekazał, że w sobotę pogoda będzie typowo wiosenna.

"W całym kraju zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, zwłaszcza na północy kraju. Wysoko w górach przelotne opady śniegu. Na południu i w centrum kraju miejscami wystąpią burze, w czasie których może spaść do 10 -15 mm deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 stopni na północy, do 14-15 na południu i południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz może osiągać do 60 km/h" - powiedział synoptyk.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu kraju rozpogodzeniami. Lokalnie możliwe są opady deszczu, na południu i południowym wschodzie kraju stopniowo zanikające. Wysoko w Tatrach zanikające opady śniegu. Początkowo na południu kraju niewykluczone burze. W wielu miejscach pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 3-4 stopni na wschodzie i południu, do 7-8 na północnym zachodzie. W kotlinach górskich możliwe są spadki temperatur do minus jednego stopnia. Wiatr słaby, na północy chwilami umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich.