Synoptyk IMGW: sobota najchłodniejsza na Suwalszczyźnie; lokalnie możliwe marznące opady

W sobotę biegunem zimna w Polsce nadal będzie Suwalszczyzna. Tam, jak podał PAP synoptyk IMGW Michał Folwarski, temperatura wyniesie maksymalnie do -3 stopni Celsjusza. Lokalnie, w rejonach wschodnich, w części tych centralnych i północnych, możliwe są opady marznące.

Sobota, jak przekazał synoptyk IMGW, temperaturowo będzie podobna do piątku. "Choć na południu powinno być trochę cieplej. Tam do 4 stopni na plusie. Nadal Suwalszczyzna będzie biegunem zimna. Tam do -3 stopni Celsjusza" - powiedział PAP Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Dodał, że wciąż spodziewane są w kraju opady różnego rodzaju. "Na północy i zachodzie będzie to raczej śnieg. Natomiast na pozostałym obszarze kraju także deszcz, mżawka, łącznie z opadami marznącymi, szczególnie tam, gdzie temperatura w ciągu dnia będzie oscylować w okolicy zera" - przekazał synoptyk IMGW.

Dodał, że tych lokalnych marznących opadów można spodziewać się w rejonach wschodnich, w części centralnych i północnych. Tam nadal "kiepskie warunki na drogach".

Noc z soboty na niedzielę ma być trochę cieplejsza od poprzedniej. "Nie będzie już takich mrozów na północnym wschodzie, maksymalnie do -3 stopni Celsjusza. Natomiast lokalnie na zachodzie i południu już do 1 stopnia na plusie" - przekazał Folwarski.

Nadal spodziewane są opady, od tych śniegu po deszcz, mżawkę, lokalnie będą to marznące opady. Na drogach więc wciąż trudne warunki do jazdy.

Chwilami może silniej powiać na południu i południowym wschodzie oraz na Wybrzeżu. Na pozostałym obszarze wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich, z dominacją południowo-wschodniego.

W kolejnych dniach nadal Polska ma być podzielona na chłodną północ z opadami śniegu i śniegu z deszczem oraz cieplejsze południe z deszczem.