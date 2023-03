Synoptyk IMGW: sobota pochmurna, ale z temperaturą do 15 st. C.

W sobotę do Polski napływać będzie już nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB, w ciągu dnia będzie pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i temperaturą maksymalną do 14-15 stopni Celsjusza.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę niemal cała Europa będzie pod wpływem rozległego niżu z centrum w okolicach Irlandii. Przez Polskę, która znajdzie się na skraju tego niżu, przechodzić będą chłodne fronty atmosferyczne, za którymi napływa powietrze polarno-morskie.

Grażyna Dąbrowska z IMGW-PIB podała, że w sobotę będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie w północnej połowie kraju oraz w części Dolnego Śląska. "Przelotne opady mogą dać sumarycznie do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10, lokalnie 8 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i w Kotlinach Sudeckich, około 12 w centrum, do 14-15 stopni na rubieżach wschodnich. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, głównie z kierunku zachodniego. Na północy południowo-zachodni, w burzach może osiągać prędkość do 65-70 km/h" - powiedziała.

Synoptycy IMGW-PIB przewidują, że niedziela będzie ostatnim dniem z typowo wiosenną pogodą. W nocy z niedzieli na poniedziałek na nizinach pojawią się pierwsze opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W poniedziałek deszcz ze śniegiem i śnieg może już spaść w całym kraju. Zrobi się zdecydowanie chłodniej, w nocy temperatura może spadać poniżej zera. Powolne ocieplenie spodziewane jest od czwartku.