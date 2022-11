Synoptyk IMGW: sobota pochmurna i ciepła

Za wyjątkiem południa Polski, w całym kraju sobota będzie pochmurna, ale stosunkowo ciepła. Jak powiedziała PAP Grażyna Dąbrowska, synoptyk IMGW-PIB, temperatura w ciągu dnia wyniesie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do nawet 14 stopni na Dolnym Śląsku.

Jak przekazała Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, niemal w całym kraju sobota będzie pochmurna. Wyjątkiem są południowe krańce Polski, na których możliwe są większe przejaśnienia.

"Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite. Na północy i na wschodzie mogą wystąpić opady mżawki i deszczu. W kotlinach sudeckich może utrzymywać się mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Jak na połowę listopada będzie bardzo ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 13 na Wybrzeżu, a nawet 14 na Dolnym Śląsku. W kotlinach Sudetów prognozujemy od 5 do 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Tylko na Wybrzeżu może być nieco silniejszy i porywisty" - powiedziała Grażyna Dąbrowska.

Pod wieczór w całym kraju, za wyjątkiem krańców północnych, mogą zacząć się tworzyć mgły, które będą utrzymywały przez całą noc. Zachmurzenie będzie duże. Temperatura minimalna od 2 stopni Celsjusza w Małopolsce do 6-7 w centrum i 11 stopni na Wybrzeżu. Jedynie w górach, szczególnie w kotlinach sudeckich, możliwe są spadki do minus 2 stopni. Wiatr słaby, zmienny.